Rückblickend auf die letzten zehn Jahren erscheint allein die rasante technologische Entwicklung um Künstliche Intelligenzen erstaunlich. Ihr großes Potenzial wird inzwischen nahezu flächendeckend genutzt und effizient eingesetzt: Ob in der Medizin, zur Erforschung des Weltalls in der Astronomie und Astrophysik, in weiteren wissenschaftlichen Bereichen, in der Produktion, im Logistik- und Transportwesen, in der Produkt- und Serviceentwicklung sowie auch in Medienredaktionen – sie ist nahezu überall.

Ebenso spielt Künstliche Intelligenz zunehmend in unserem Alltag eine größere Rolle. Man denke beispielsweise nur einmal an: Suchmaschinenoptierung, Gesichtserkennung auf dem Smartphone, Spamfilter, Smart Home, Sport News, Börsennachrichten, Wettervorhersagen, Navigationssysteme, Sprachassistenten, persönlich zugeschnittene Serien-Empfehlungen und nicht zuletzt an das Erledigen der Hausaufgaben mithilfe von ChatGPT.

Durch das stetige Trainieren entwickeln sich KI-Programme wie Dall-E, Midjourney und Stable Diffusion im Bereich Bilder und KI-Chatbots wie OpenAI's ChatGPT und Googles Bard bei Textinhalten unaufhaltsam weiter. Sie lernen eigenständig dazu, lernen Verstehen, Einzuordnen und Probleme zu lösen und passen sich somit an die Bedürfnisse von Usern und deren Themen an.

Daher scheint es den KI-basierten Technologien bereits auch nicht gerade an Kreativität zu mangeln, bedenkt man, dass einer KI die Vollendung von Beethovens "Unvollendeter" Sinfonie geglückt ist und es zwischenzeitlich eine KI-Version des berühmten Vermeers Gemäldes von "Das Mädchen mit dem Perlenohrring" ins Mauritshuis-Museum in Den Haag geschafft hat, wo sonst das Original hängt.

Es stellt sich also die Frage, wie weit würde der Mensch in der Arbeit mit einer Künstlichen Intelligenz gehen?

Kann eine KI das, was uns als Mensch aus- und vor allem durch unsere Fähigkeiten einzigartig macht, in Frage stellen? Und würde sie uns somit in Sachen Kreativität gar ersetzen können?

Eines ist KI unbestritten: Sie ist populär! Und allein deshalb folgen wir an dieser Stelle unseren auf Neugier programmierten Gehirnen, um dem maschinellen Entwicklungsstand zu hinterfragen: Was wäre, wenn eine KI Drehbuch und Regie bei der beliebten Serie "In aller Freundschaft" (IaF) übernimmt? Würde eine Chatbot-produzierte TV-Serie überhaupt funktionieren?

Was also vermag eine Künstliche Intelligenz 25 Jahren Erfolgsgeschichte von "In aller Freundschaft" – mit einem von Menschen geschriebenen Drehbuch, mit berührenden wie spannenden Geschichten und überraschenden Wendungen –, entgegenzusetzen?