Ist Traumsand ansteckend? Natürlich nicht! Der rbb zeigt in einem Kurzfilm, dass sich auch das Sandmännchen der Corona-Krise stellen muss. Das Sandmännchen schwebt mit einer Pusteblume über Berlin, winkt den Kindern und schaut gemeinsam mit ihnen eine Bastelanleitung für Papierflieger an. Die könnten schon bald aus den Kinderzimmerfenstern starten. Der Film ist vom Trickfilmmacher Stefan Schomerus. Er läuft ab Samstagmorgen, 18. April, auf den sozialen Kanälen von radioeins und rbbKultur sowie unter rbb-online.de. Der Sandmännchenfilm ist Teil eines Kurzfilmprojektes mit dem Titel 4 Wände Berlin. Das rbb Fernsehen zeigt das Gesamtkunstwerk aus allen Filmen am Sonntag, 3. Mai 2020, um 22.20 Uhr und schon jetzt in der rbb-Mediathek.

Der sächsische Fußballverband will mit der Aktion Finish-It die fußballlose Zeit überbrücken. Dafür lädt der Verband zu einem digitalen Fußball-Turnier ein. Gespielt wird das Turnier auf der Playstation 4 im Spiel FIFA20. Sächsische Fußballvereine aus allen Ligen können sich beteiligen und einen oder mehrere Spieler entsenden. Bedingungen: Die Teilnehmer müssen mindestens 14 Jahre alt und Vereinsmitglied sein sowie über die technische Ausstattung verfügen. So soll die Saison 2019/2020 wenigstens virtuell zu Ende fortgesetzt werden. Los geht es am 20. April.

Richtig, falsch oder Satire? Der SWR geht das Thema Fake-News spielerisch an und lässt Nutzerinnen und Nutzer entscheiden, ob eine Nachricht wahr ist oder nicht. Natürlich wird auch Corona nicht ausgespart. Zur Antwortfindung muss auch mal selbst recherchiert werden, im Spiel heißt das „Check die Quelle“. Mit Kurzkommentaren werden die Informationen eingeordnet und weiterführende Links angeboten. Innovativ, unterhaltsam und mit „Aha-Effekt“.

Mit zwei neuen Formaten will MDR Tweens Informationen an die 8- bis 13-Jährigen bringen. Täglich um 16.10 Uhr gibt es den „Corona-Checkup“ und um 17.10 Uhr ein „Corona-Update in 90 Sekunden“. Die beiden Angebote sind Teil der Nachmittagssendung mdr um 4, in der Fragen der Kinder beantwortet werden. Das Ganze gibt es live auf DAB+ und ganz neu auch zum Nachhören als Podcast.

Königin Margrethe II. von Dänemark feierte am 16. April ihren 80. Geburtstag. Statt Bankett und Winken vom Balkon gab es Glückwünsche der europäischen Adelshäuser per Instagram, von staatstragend (Norwegen) bis hyggelig (Niederlande). Auf Initiative der Facebook-Gruppe "Danmark synger for dronningen" (Dänemark singt für die Königin) stimmten Bürger gestern um Punkt 12.00 Uhr von zu Hause aus, in der Schule oder in Parks in eine Reihe von Ständchen ein. Der Dänische Rundfunk und TV2 berichteten.