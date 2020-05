Details zur Studie: In einer World-Vision-Studie vom Internationalen Zentralinstitut für Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI) beim Bayerischen Rundfunk zusammen mit der Stiftung PRIX JEUNESSE nahmen 4322 Kinder zwischen 9 und 13 Jahren in 42 Ländern teil, davon 100 aus Deutschland. Sie wurden durch soziale Netzwerke oder durch Schneeballsysteme akquiriert. In Südafrika gab es eine Zusammenarbeit mit Schulen. Die Eltern der Kinder gaben ihr Einverständnis. Die Stichprobe von 4322 Kindern wurde statistisch nach Geschlecht und Land gewichtet. Damit geht jedes Land gleichwertig in die Ergebnisse ein. Die Studie ist im internationalen Rahmen repräsentativ. Der 19 Komplexe umfassende Fragebogen wurde durch ein internationales Team erarbeitet. Der Online-Fragebogen wurde in der Phase des verstärkten Lockdowns, zwischen dem 31. März und 26. April 2020, ausgefüllt.