Aber das ist ja nicht da, das Publikum. Das sitzt zu Hause, und fühlt sich noch mehr übergangen als ohnehin. Denn diese wenigstens kleine Repräsentanz als Vertreterinnen und Vertreter der Öffentlichkeit fällt gerade komplett aus. Bei politischen Talkshows wie Hart aber fair , Anne Will , Maischberger oder Maybrit Illner ; bei Unterhaltungssendungen wie der ZDF heute show oder der Ladies Night in der ARD, in der eigentlich klassische Stand-Up-Comedy vor einem Saalpublikum hätte stattfinden sollen. Die Florian Schröder Satireshow dagegen hat sich einige wenige Gäste mit Maske und Abstand ins Studio gesetzt, deren schwächliches Klatschen zwar bestens zu den Gags passt, aber garantiert anders gedacht war. Ein wenig sieht es durch die Masken zudem aus, als hätte eine missmutige Panzerknackerbande das Studio gestürmt: Das ist ein Ba-Ba-Ba-Ba-Banküberfall.

Es wäre also momentan die richtige Zeit, um eine Qualitätsstudie zur Funktion der Anwesenheit von Publikum in Live-Situationen zu erstellen. Wobei es sich dabei um mehrere getrennte Studien handeln müsste: Die Gags und Punchlines von Satirikerinnen und Satirikern oder Stand-Up-Comedians sind auf Reaktion gestrickt. Denn so ist die Dramaturgie eines Witzes angelegt: Man erzählt, kommt zur Pointe, und erhält als Belohnung das Lachen des Gegenüber. Ein gutes Beispiel dafür, wie eine dadurch entstehende Kommunikation auch einseitig geführt werden kann, lieferte Billy Wilder in einer Szene seiner legendären Komödie Some like it hot, in der Jack Lemmon in Drag ins Hotelzimmer zu seinem Bandkollegen Tony Curtis zurückkehrt, und den folgenden, hochkomischen Dialog immer wieder mit dem Rasseln seiner Maracas unterbricht – Regisseur Wilder hatte ihn dazu angehalten, weil er wusste, dass die Hälfte der Gags ansonsten im Gelächter des Kinopublikums untergehen würde.