Intern war schon länger zu hören, dass auch Bedenken der Privatsender eine Rolle spielen würden.



Deren Verband Vaunet hatte seit langem gefordert, den Auftrag der öffentlich-rechtlichen Angebote konkreter zu fassen und vor allem im Bereich Unterhaltung und Sport einzuschränken. In einer Vorlage für die jetzt ohne Entscheidung zu Ende gegangene Konferenz der Regierungschefinnen und -chefs der Länder war auch davon die Rede, den Auftrag konkreter zu fassen. Also das, wozu der öffentlich-rechtliche Rundfunk überhaupt da ist. Doch da war ausdrücklich weiter von Unterhaltung die Rede, was den Privaten wohl zu weit ging. Jetzt haben die Länder angekündigt, Vaunet direkt in die Überlegungen einbeziehen zu wollen.