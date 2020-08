Funktion: Als Push-Benachrichtigungen werden Informationsformate bezeichnet, die dem Nutzer automatisiert und ohne dessen aktives Zutun vom Smartphone zugestellt werden. Welche App solche Nachrichten verschicken darf, kann in den Einstellungen definiert werden.



Nebenwirkung: Der App-Hersteller möchte, das wir Zeit in ihr verbringen. Menschen sind neugierig und öffnen die Nachricht. Als Belohnung für unsere Reaktion erhalten wir eine neue Information. In diesem Moment produziert unser Gehirn den Neurotransmitter Dopamin und wir erleben ein kurzes Glücksgefühl. Diese Reaktion in unserem Kopf wird von Verhaltensforschern als suchtfördernd eingestuft.