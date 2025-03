Social-Media-Sucht: Wie abhängig bist Du?

Von problematischer Nutzung wird in der Wissenschaft häufig gesprochen, wenn jemand Soziale Medien so lange und intensiv nutzt, dass es ihm oder ihr schadet. Betroffene können ihre Nutzung nur schwer kontrollieren und vernachlässigen andere Verpflichtungen oder persönliche Kontakte.



Unter dem Oberbegriff "problematische Nutzung" wird wiederum zwischen Nutzerinnen und Nutzern unterschieden, bei denen das Risiko besteht, dass sich ernsthafte Probleme entwickeln ("riskante Nutzung") oder diese bereits bekommen haben ("pathologische Nutzung").



Um herauszufinden, ob die Kinder und Jugendlichen Soziale Medien in einer problematischen Weise nutzen, wurde in der DAK-Studie ein Fragebogen mit 10 Fragen zur individuellen Mediennutzung in den letzten 12 Monaten verwendet. Fragen, wie: "Ich verfolge oft keine Interessen außerhalb der digitalen Welt, weil ich lieber in sozialen Medien unterwegs sein möchte" wurden auf einer Skala von "stimme völlig zu" bis "stimme überhaupt nicht zu" beantwortet.



Der Fragebogen basiert dabei auf einem 2021 entwickelten Messinstrument, das sich wiederum an den Kriterien für die Computerspielstörung orientiert, die 2022 in das Internationale Klassifikationssystem für Krankheiten (ICD) aufgenommen wurde. Denn Social-Media-Sucht ist keine anerkannte Krankheit.