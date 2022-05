Als Basisangebot gibt es viele Service-Beiträge auch in Schriftform, so Friedrich im Gespräch mit MDR MEDIEN360G. In ihnen geht es um Tipps und Hinweise zum täglichen Leben in Deutschland - von Fragen rund um Wohnen, Arbeiten und Krankenversorgung bis zu Kita und Schule. Außerdem ist ein "Flüchtlingstagebuch" geplant, erzählt Friedrich. Hier sollen zwei aus der Ukraine geflüchtete Journalistinnen, die jetzt mit ihren Kindern in Halle bzw. im sächsischen Borna wohnen, über ihre Eindrücke und persönlichen Erfahrungen in Deutschland berichten. "Daneben wollen wir auch Fernsehbeiträge mit ukrainischen Untertiteln anbieten, hier arbeiten wir gerade am Workflow", so Friedrich. "Gemessen an der kleinen Zielgruppe werden die neuen Angebote gut angenommen - wir haben rund 350 Zugriffe pro Tag." Dass ihre Arbeit ankommt, ist den Macherinnen und Machern vom MDR dabei wichtig - schließlich "wollen wir ja nicht für das Archiv arbeiten".