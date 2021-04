Befragt wird eine repräsentative Gruppe deutschsprachiger Bürger ab 14 Jahren. Wann und wie oft hören die Befragten zu? Erinnern sie sich an die "Station-Claims" einzelner Radio-Sender wie "radio eins - nur für Erwachsene" oder "mdr Sachsen Anhalt - Das Radio wie wir"? - solche Fragen stellen die Interviewer. Für die derzeit aktuelle MA vom Sommer 2020 wurden 67.269 Menschen befragt. Normalerweise finden hier zwei Erhebungen pro Jahr statt - zum Vergleich: Beim Fernsehen wird dagegen pausenlos gemessen. Außerdem kann niemand bei der MA Audio nachprüfen, ob das, was die Befragten zu ihrer Radio-Nutzung sagen, auch wirklich stimmt.

Beim Radio kommt erschwerend hinzu, dass man über die Art und Weise der Nutzung wenig sagen kann: Hören die Menschen gebannt zu und saugen beim Feature des Deutschlandfunks jedes Wort begierig auf? Oder nutzen sie das Radio als musikalischen Klangteppich, als "Nebenbeimedium" bei der Arbeit, beim Autofahren oder in der Freizeit? In der Branche gilt, etwas überspitzt formuliert, schon als Erfolg, wenn sich bei der telefonischen Befragung jemand an den Namen der Radio-Welle erinnern kann. Deswegen kann man auch gut merken, wann die nächste MA Audio ansteht. Nämlich immer dann, wenn im Bushaltestellenhäuschen oder auf anderen Plakatwänden ganz viel Werbung für einzelne Radiosender gemacht wird. Und im Programm noch ein paar mehr Stations-Jingles und Station-Claims laufen als sonst.