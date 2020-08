Ein zentraler Grund für die Nutzung des Smartphones ist die Tatsache, dass wir mit den Geräten soziale Bindungen herstellen, erklärt der Medienpsychologe Ricardo Münch, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut Mensch-Computer-Medien der Universität Würzburg: „Der Mensch ist ein soziales Wesen. Es ist deshalb sehr wichtig für uns, zusammen mit anderen Menschen zu sein, oder diesen Zusammenhalt zu spüren – das Smartphone ermöglicht uns das unabhängig von Zeit und Ort.“ Unser Nutzungsverhalten unterstreicht das. Denn der Großteil unserer Zeit am Handy entfällt auf soziale Plattformen wie Facebook und auf Messenger wie WhatsApp. Das belegen zahlreiche Studien, etwa die Online-Studie von ARD und ZDF .

Das menschliche Bedürfnis nach sozialen Bindungen hat allerdings eine Kehrseite. Den meisten von uns sind die Erwartungen anderer sehr wichtig. Das führt bei der Smartphone-Nutzung zu sozialem Druck, sagt Experte Ricardo Münch: „Es herrscht das Gefühl, ständig erreichbar sein zu müssen und das wird vielfach ja auch tatsächlich erwartet.“ Ein Beispiel für die Folgen dieses sozialen Drucks ist das Schreiben einer Textnachricht, während man sich gerade mit einer anderen Person persönlich trifft. Münch erklärt das psychologische Dilemma: „Man möchte eine Nachricht sofort beantworten, um nicht zu enttäuschen. Andererseits muss man sich dafür von einer realen Person abwenden. Das Absurde ist, dass viele sich inzwischen fragen, was nun unhöflicher ist.“

In Bildern erklärt

Die Sorge, etwas zu verpassen, ist eine weitere wichtige Triebfeder für Smartphone-Nutzung. Fachleute sprechen von Fear of Missing Out. „Wir Menschen wollen wissen, was andere machen. Oder anders formuliert: Wir haben das Bedürfnis, soziale Informationen zu sammeln“, erklärt Medienpsychologe Münch.