Digital Immigrants Was macht mein Kind im Internet?

Die Serie "Digital Immigrants" zeigt in zehn Folgen, was Kinder und Eltern heute im Internet und zu Hause beschäftigt. Denn längst ist die digitale Welt nicht in sich geschlossen: Sie ist mit smarten Geräten in die Wohn- und Kinderzimmer eingezogen. Eine ganz neue Herausforderung für Eltern, die oft weniger Ahnung von der neuen Technik haben als ihr Nachwuchs.