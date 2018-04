Digital Immigrants Sicher durchs Netz – Digitale Selbstverteidigung

Mediencoach Kristin Langer Bildrechte: SCHAU HIN!

Sehr gut ist, wenn Eltern ihr Kind von vornherein begleiten. Also sobald mein Kind Interesse für ein mobiles Gerät zeigt oder an einem Spiel, einer Bilderbuch-App oder einer Internetseite, dann sollten die Eltern dabei sein. Und sie sollten sich ein Bild davon machen, was ihr Kind schon kann.