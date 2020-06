Mitteldeutschland von oben Unsere schönsten Adelsgärten und Parks

Mitteldeutschland ist reich an wunderbaren Schlossgärten und Parkanlagen. Die Adeligen im Lande versuchten, sich mit immer ausgefalleneren Parkarchitekturen zu übertreffen. So entstanden u.a. das Gartenreich in Wörlitz und die Parkanlage von Fürst Pückler in Bad Muskau.