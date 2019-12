So schön war das Adventskonzert im Dresdner Stadion

Von "All I want for Christmas is you" bis "Stille Nacht" – beim Weihnachtskonzert im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion blieb kein Weihnachtslied-Wunsch offen. Beim Konzert am Donnerstagabend wurde eine breite Palette an festlichen Liedern präsentiert. Der Höhepunkt der Show: "O du fröhliche" zum Ende des Konzerts.