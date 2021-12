Musiker und Fahnenträger bergmännischer Traditionsvereine während einer Aufstellung in Schneeberg - in einem der Vorjahre. Bildrechte: dpa

Zur Geschichte der Bergparaden Seit es organisierte Bergleute gibt, also seit etwa dem 14. Jahrhundert, gibt es Bergaufzüge bzw. Bergparaden. Damals galten die Bergaufzüge der Andacht zu einem Festtag oder einem Ritual, doch der Bergmann marschierte auch auf, wenn es um seine Rechte ging.



Im 16. Jahrhundert gab es die erste verbürgte Bergparade für den Kurfürsten. Eine besondere Parade fand zur Hochzeit von August III. mit Maria Josepha statt. Teil des tagelangen Festes war ein Bergaufzug im Plauenschen Grund bei Dresden am 26. September 1719 in barocker Kleidung, echten Gesteinen und mitgeführten Modellen die z.B. den Silberschmelzprozess zeigten. Ein einmaliges Spektakel.



Seither gibt es regelmäßig Paraden, deren Paradeordnung für jede Veranstaltung im Vorfeld neu festgelegt wird.

Schon aus dem 18. Jahrhundert sind sehr genaue Beschreibungen der einzelnen Trachten, die von Uniformen abgelöst wurden, bekannt und diese dienen noch heute als Vorlage für die einzelnen Revier-Uniformen der Vereine.



Während des Dritten Reiches und in der DDR wurde nur noch vereinzelt paradiert. Einigen sächsischen Bergvereine ist es in dieser Zeit gelungen weiterhin in Aufzügen auf ihr Hobby aufmerksam zu machen. Zumal auch zu den Bergmannstagen mitunter Paraden stattfanden, so auch 1986 zum Bergmannstag und Stadtjubiläum in Freiberger.



Nach 1990 erkannten viele Bergbauorte die Bedeutung der Aufzüge für den Tourismus und so knüpfen heute über 60 Vereine Sachsens an diese Tradition an.