Armin Mueller-Stahl wird 90

Zur Welt kommt Armin Mueller-Stahl in Ostpreußen, in Tilsit, dem heutigen russischen Sowetsk. Die Mutter, eine Ärztin, der Vater ist ein theaterinteressierter Bankkaufmann. Die Eltern begeistern ihre fünf Kinder für die Künste. 1938 siedelt die Familie ins brandenburgische Prenzlau um. Armin studiert Musikwissenschaften und Geige, wird dann Schauspieler. 1952 steht er im Berliner Theater am Schiffbauerdamm erstmals auf der Bühne. Drei Jahre später debütiert er im Film, in Gustav von Wangenheims "Heimliche Ehen".

Armin Mueller-Stahl als Jean Buddenbrook im Kinofilm "Die Buddenbrooks". Bildrechte: dpa

In seinen ersten "West"-Rollen spielt er Männer, die sich in einer fremden Umgebung unsicher fühlen, melancholisch wirken. In Rainer Werner Fassbinders "Lola" (1981) ist er ein Bauingenieur aus dem Osten, der in der westdeutschen Provinz der 50er Jahre mit schmutzigen Geschäftspraktiken der Branche in Konflikt gerät. Schlicht gestrickte Helden sind nicht sein Ding. Für seine Rolle als Mann, dessen Eltern im Konzentrationslager ermordet wurden, in "Shine" (1997) wird er für den Oscar als bester Nebendarsteller nominiert. 1999 glänzt er dann neben Robin Williams in der Hollywoodverfilmung von "Jakob der Lügner". In Heinrich Breloers Fernseh-Dreiteiler "Die Manns - Ein Jahrhundertroman" (2001) ist er Thomas Mann.