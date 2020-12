Mit weniger als 200 PS Leistung ging es auf die Nebenstrecken - das reichte, um rund 50 Fahrgäste vom Dorf in die Stadt und wieder zurück zu bringen. Und fast alles wurde in den Zügen transportiert:

Die Bauern und andere Gewerbetreibende hatten halt ihre Ferkel, Hühner, Gänse, auch ihr Gemüse und Obst immer regelmäßig zu den Wochenmärkten gefahren. Das erfolgte natürlich nicht wie heute im Auto, sondern im Ferkeltaxi. Und so kam es, dass insbesondere in den Traglastabteilen Kiepen mit kleinen Ferkeln standen, und da war dann der Name Ferkeltaxi geboren.

Hierzulande haben längst moderne Dieseltriebwagen die Nachfolger der Schienenbusse auf den Nebenstrecken übernommen: Ferkeltaxe und Co. sind nur noch bei Sonderfahrten unterwegs. Aber es gibt sie nicht nur in Originalgröße.

Das Ferkeltaxi in verschiedenen Farbvariationen Bildrechte: news.doc

Und das in allen Formen und Farben. Auf Sieberts Gleisen geht es in punkto Ferkeltaxi ziemlich bunt zu. Uwe Siebert hat sich in den letzten Jahren alle möglichen Ferkel-Varianten zugelegt. Zum Beispiel eine, in einer ungewöhnlich stahlblauen Lackierung. Selbst viele Fans dürften nicht wissen, was es damit auf sich hat.