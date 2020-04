Ich persönlich bevorzuge die alte Technik, weil man hier sieht was passiert. Man hat hier Schütze, man hat hier Relais, das ist alles noch Handarbeit. Hier ist man als Lokführer noch Lokführer. Und genau aus diesem Grund ist man ja irgendwann mal zur Eisenbahn gekommen, weil man als kleines Kind vor so einer Lok stand, die groß und laut war [...].

Auch in Löbau ist der Nachwuchs schon in der Verantwortung. Max und Phillip, Mitte 20, sind bei den Ostsächsischen Eisenbahnfreunden Heizer auf der Dampflok. Ihre fast 80 Jahre alte Lok der Baureihe 52 hat im Dampflokwerk Meiningen eine Generalüberholung bekommen. Nun soll sie zurück in die Lausitz. Max und Phillip sind bei der Überführung dabei und wollen ihre erste große Bewährungsprobe meistern.