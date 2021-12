Andreas Drache, Andreas Altmann und Steffen Stieler (v.l.) vom "Förderverein BW Arnstadt, historisch e.V.", die sich u.a. um die Taigatrommel kümmern Bildrechte: news.doc GmbH

Das ist lange her. Wenn Andreas Drache, Andreas Altmann oder Steffen Stieler vom Historischen Bahnbetriebswerk Arnstadt über "ihre Taigatrommel" sprechen, hört sich das nahezu liebevoll an. Im Lokschuppen steht die einzige Maschine dieser Bauart, die noch fährt. Das ehrenamtliche Team hat unendlich viel Arbeit in sie gesteckt. Bald soll sie wie früher wieder schwere Güterzüge ziehen.