Der Start in die neue Staffel beginnt mit einem verrückten Rekordversuch: Mehr als 257 T-Shirts auf einmal tragen - geht das? Tatsächlich haben so viele T- Shirts ein enormes Gewicht. Wer sie trägt, muss nicht nur starke Nerven haben, sondern auch dem enormen Druck standhalten. Ein Stuntman muss her! Wird es gelingen, den Rekord zu knacken?

1988 war das Fernsehpublikum von "Außenseiter Spitzenreiter" bei der Einschulung des jüngsten Clowns der DDR dabei. Der 7-jährige war damals bereits ein Star in der Manege. Die Zuschauer wollten jetzt - 30 Jahre später - wissen, was aus dem Clown geworden ist? Ob das Team um Madeleine Wehle ihn gefunden hat? Passend zum jüngsten Clown hat "Außenseiter Spitzenreiter" den definitiv ältesten Menschen der Welt gefunden. Er wohnt in Freiberg und ist sage und schreibe 180 Jahre alt. Und dieses Alter ist amtlich bestätigt! Und last but not least spielt der „Kundendienst für Neugierige“ auf der kleinste Orgel der Welt.