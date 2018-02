Um eine ausreichende Feuchtigkeitszufuhr der Gesichtshaut zu gewährleisten, sollten Cremes und Lotionen mit reichhaltigen Inhaltsstoffen verwendet werden, da diese der natürlichen Lipidschicht der Haut ähneln. Dazu gehören pflanzliche Öle wie z.B. Oliven- oder Arganöl, aber auch Sheabutter und Linolsäure. Da der Wasseranteil in Feuchtigkeitscremes auf der Haut gefrieren kann, wird bei Kälte fetthaltige Pflege empfohlen.



Auch wenn es in der kalten Jahreszeit angenehm ist, heiß zu Duschen oder zu Baden entzieht der Haut Feuchtigkeit. Deshalb sollte man die Wassertemperatur so niedrig wie möglich halten und baden auf höchstens einmal in der Woche beschränken. Statt Seife lieber milde, rückfettende Duschöle verwenden.