So schön war's auf dem Campingplatz in Prerow

Schon oft hat der MDR in seiner Reihe "Der schönste Sommer meiner Kindheit" über den Urlaub von damals berichtet. Immer authentisch und immer ganz nah dran an den Geschichten der Menschen. Nun sind Sie gefragt: Haben Sie in den 70er oder 80er-Jahren Urlaub auf dem legendären Campingplatz in Prerow gemacht. Waren Sie dort als Kind oder Jugendlicher und haben unvergessliche Sommertage erlebt? Was haben Sie erlebt, was ist bis heute unvergessen? Der MDR möchte mit Ihnen am Strand von Prerow auf Spurensuche gehen. Wie es geht? Ganz einfach hier das Formular ausfüllen: