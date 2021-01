Charly Hübner war in Corona-Quarantäne

Schauspieler Charly Hübner hat sich vor den Dreharbeiten zu seinem neuen Film "Für immer Sommer 90" vorsichtshalber in eine dreiwöchige Corona-Quarantäne begeben. Das sei ihm nicht sonderlich schwergefallen, sagte der 48-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. "Ich kann immer sofort aufhören zu arbeiten und lesen und schreiben", sagte Hübner, der in der DDR aufwuchs und mittlerweile in Hamburg lebt. Das Erste zeigt das Improvisationsdrama über die Zeit nach der Wende am Mittwoch (6.1.2021) um 20.15 Uhr und in der Mediathek.