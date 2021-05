Charly Hübner verabschiedet sich vom Polizeiruf

Nach 24 Folgen verabschiedet sich Charly Hübner vom Rostocker Team des Polizeirufs, teilte der NDR am Mittwoch mit. Fast zwölf Jahre hat er als TV-Kommissar Sascha Bukow im «Polizeiruf 110», an der Seite von Katrin König (Anneke Kim Sarnau) in Rostock und Umgebung ermittelt. Die letzte Folge mit Hübner als Kommissar Bukow trägt den Titel "Keiner von uns". Sie wird im kommenden Jahr im Ersten ausgestrahlt.