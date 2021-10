Zu Besuch im Leipziger Clown-Museum

"Fluch und Segen Corona", sagt Hormann. Zwar habe er monatelang schließen müssen, aber er habe in der Zeit auch seine Sammlung vergrößert. Außerdem hat er sich der Geschichte des Lachens gewidmet und ein großes Schaubild dazu entworfen. "Es gibt nichts, was es hier nicht gibt." Nur einen Bruchteil davon kann Hormann in seinen vier Räumen ausstellen. In einem der Zimmer, dem "Raum der Clown", gerät Hormann bei jedem Ausstellungsstück, das er in die Hand nimmt, ins Schwärmen. Es sind viele Original-Utensilien und -Kostüme von bekannten Clowns wie Oleg Popow, Grock oder Charlie Rivel dort vereint. Etliche Clowns waren auch schon persönlich in seinem Museum.