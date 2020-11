Corona-Krise bremst den Weihnachtsmann

Viele Kinder in Sachsen werden in diesem Jahr Heiligabend wegen der Corona-Pandemie vergeblich auf den Weihnachtsmann warten. "Wegen der derzeitigen Infektionssituation können wir es nicht verantworten, Weihnachtsmänner und Engel von Familie zu Familie zu schicken", sagt Juliane Lucas von der Studentischen Arbeitsvermittlung in Dresden. "Diese Entscheidung werden wir auch nicht mehr ändern, selbst wenn die offiziellen Anordnungen es zuließen."

Auch mit Maske dieses Jahr kein gern gesehener Gast: der Weihnachtsmann Bildrechte: imago images / Sven Simon

In den vergangenen Jahren wünschten sich etwa 600 Familien bei den Weihnachtsmann-Managern in der Landeshauptstadt Unterstützung bei der Bescherung. Bis zu 80 Weihnachtsmänner und -engel der Studentischen Arbeitsvermittlung waren in den Vorjahren Heiligabend unterwegs und verteilten Geschenke - zumeist Studenten, aber nicht nur. Bei einer Schulung wurden sie auf ihren Einsatz vorbereitet. In diesem Jahr sei das Ansteckungsrisiko sowohl für die Familien als auch für die Weihnachtsmänner und Engel zu hoch, sagte Lucas.