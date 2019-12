Ende 1978 zieht eine Kaltfront von Skandinavien gen Süden. Schneestürme machen Eisenbahnen und Straßen unpassierbar. Binnen Stunden erreichen Schnee und Kälte die DDR. In den Leitzentralen der Energieversorgung herrscht in der Silvesternacht große Unruhe. Die Kraftwerke können nicht mehr ausreichend Energie liefern. Die Bezirke Suhl, Gera und Erfurt werden vollständig von der Stromversorgung abgetrennt. Die Abschaltung trifft die Menschen völlig unvorbereitet: Viele frieren in den Wohnungen, in manchen Krankenhäusern funktionieren die Notstromaggregate nicht.