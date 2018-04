Angeführt von Prof. Georg Matziolis, einst Oberarzt an der Berliner Charité und seit sieben Jahren ärztlicher Direktor in Eisenberg, soll sich die Waldklinik demnächst zu d e m Zentrum der Orthopädie in Deutschland entwickeln. Nicht ausgeschlossen, dass das gelingt. Muskel- und Skeletterkrankungen verursachen schon heute die meisten Fehltage in Deutschland. Beim "Einbauen" künstlicher Gelenke stehen die Deutschen schon jetzt weltweit "an der Spitze". Zudem gilt das "Reparieren" von kaputten Knochen und schmerzenden Gelenken angesichts der demografischen Entwicklung quasi als Wachstumsbranche.

Beruf und Berufung

Prof. Georg Matziolis, ärztlicher Direktor in Eisenberg Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Leider beschleunigen einige den Verschleiß auch noch selbst, ärgert sich Matziolis: "Manchmal sehe ich junge Leute laufen mit tollen Schuhen, nicht etwa auf dem Rasenstreifen, sondern auf Betonplatten. Die prusten wie eine Lokomotive, stampfen mit den Beinen auf - und schlagen sich dabei im Kniegelenk ihre Knorpel kaputt." Und wer dann noch ein bisschen zu viel auf die Waage bringt, stöhnt er. Mit fünf Kilo mehr auf den Rippen steige die Wahrscheinlichkeit an einer Kniearthrose zu erkranken um 36 Prozent!

Wann ist eine OP sinnvoll? Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Der 43-Jährige versteht sich zuerst als Mediziner, nicht als Manager. Für ihn gilt es abzuwägen, wann eine OP für den Patienten sinnvoll ist. Matziolis' Expertise ist auch als Inhaber des Lehrstuhls für Orthopädie an der Uni Jena gefragt. Klinikdirektor David-Ruben Thies möchte die besten und erfahrensten Kollegen um Matziolis scharen und außerdem eine Atmosphäre schaffen, die weniger an Krankenhaus, als an einen Aufenthalt im Hotel erinnert. Schließlich sind die Patienten heute sehr viel besser informiert und kritischer in der Auswahl ihrer Klinik. Neben der Erfahrung der Ärzte zählen für sie auch die Unterbringung, die Atmosphäre, das Essen. Das gerade entstehende Bettenhaus, entworfen von einem italienischen Stararchitekten, folgt Thies' Vision.

Marco Zesing, die heimliche Kontrollinstanz im Haus Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Um Thies herum, der übrigens Krankenpfleger lernte und Krankenhausbetriebslehre studierte, sind genügend Leute, die den Visionär erden. Beispielsweise Marco Zesing, die heimliche Hygiene - Kontrollinstanz im Haus. Er kommt meist unangemeldet und ungelegen, mit Beschwerdebuch im Kittel. Seit gefährliche Krankenhauskeime ganze Betriebe lahm legen, leistet sich die Waldklinik einen "Saubermann" wie ihn. Auch er begann seine Laufbahn als Krankenpfleger. Nicht nur ein Beruf, sondern Berufung, findet er. Die Atmosphäre in Eisenberg sollen die Patienten positiv wahrnehmen, dass sie keine Fall-Nummer sind, sondern Patient und Gast in der Waldklinik. Sätze wie: Der Oberschenkelhalsbruch ist auf Station 55 verlegt worden, sind verboten. Umgekehrt wissen auch die Pflegekräfte und Physiotherapeuten in der Waldklinik um ihren Wert. Angestellte und Patienten, sowie der krankenhauseigene Kindergarten, werden vom Küchenteam der Waldkliniken täglich verköstigt.

Die Anfänge als "Zentrale für Körperversehrte"