Der MDR erinnert in vielen Sendungen an die Künstlerin: So ist beispielsweise am 22. Juli der Buchautor und Musikjournalist Wolfgang Martin bei „MDR um 4“ zu Gast. Er hat eine Biographie über Tamara Danz geschrieben, die kürzlich erschienen ist. „Legenden – Ein Abend für Tamara Danz“, das filmische Porträt der Rocksängerin, ist ab 29. Juli in der ARD Mediathek abrufbar und am Sonntag, 1. August, um 20.15 Uhr zur besten Sendezeit im MDR-Fernsehen zu sehen.