Dresdner Elbdampfer ab Ende Juli wieder im Normalbetrieb

Dresdner Elbdampfer sollen ab Ende Juli wieder komplett im Normalbetrieb fahren. Vom 11. Juli an kommen immer mehr Angebote wieder dazu, wie ein Sprecher der Weißen Flotte Sachsen GmbH sagte. Zum 185. Jubiläum der Elbdampfschiffahrtsgesellschaft am Tag zuvor gebe es eine Flottenparade. In Erinnerung an die Genehmigung durch Sachsens König am 8. Juli 1836 legen sieben historische Raddampfer ab.