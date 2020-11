Mystery und Grusel - Kommender Dresden-"Tatort" ist nichts für zarte Gemüter

Hauptinhalt

Ein ermordetes Kind in der Sporttasche und Leichen auf dem Sofa - die Dresdner "Tatort"-Ermittler haben schon Einiges gesehen. Auch mit Psychopathen hatten sie schon zu tun - in ihrem jüngsten Fall gruselt es sie dennoch. Das Erste zeigt "Parasomnia" an diesem Sonntag um 20.15 Uhr - ein Psychodrama mit Gruselfaktor statt klassischer Krimi.