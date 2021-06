Dresdner Filmnächte am Elbufer beginnen im Juli

Mit einer Preview des dänischen Films "Rausch" beginnen am 1. Juli die Dresdner Filmnächte am Elbufer 2021. Das Programm steht zunächst bis Ende August, die weiteren Vorführungen der bis 5. September laufenden 30. Ausgabe des Festivals werden im Juli bekanntgegeben, wie die Organisatoren mitteilten. Zum Jubiläum konnten Fans und Zuschauer je ein Werk pro Dekade auswählen, das nochmal über die Riesenleinwand vor barocker Altstadtkulisse flimmern soll.

Traumhafte Kulisse: die "Filmnächte am Elbufer"

Traumhafte Kulisse: die "Filmnächte am Elbufer"

Traumhafte Kulisse: die "Filmnächte am Elbufer" Bildrechte: dpa

Tom Hanks in "Forrest Gump" Bildrechte: imago/Prod.DB

Mit "Forrest Gump" und "Die fabelhafte Welt der Amélie" sind die beiden ersten Gewinner des Online-Votings im Spielplan. Der reicht von Kult-Streifen wie "The Big Lebowski" über Kinderfilme wie "Jim Knopf und die Wilde 13" und "Yakari" oder Literaturverfilmungen wie "Charlie und die Schokoladenfabrik" bis zum Hollywood-Kino "The United States vs. Billie Holliday" oder aktuellen deutschen Produktionen wie "Und morgen die ganze Welt". Tickets sind ab diesem Mittwoch buchbar. Die Organisatoren planen zum zweiten Mal nicht mit normaler Kapazität aufgrund der Corona-Hygieneregeln.