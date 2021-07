"DSDS": Silbereisen kommt nach Wernigerode

Die Dreharbeiten für die neue Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" mit Florian Silbereisen in der Jury laufen bald an. Ab dem 22. Juli wird in Wernigerode für die Castingshow gedreht, wie ein RTL-Sprecher auf Anfrage sagte. Zuvor hatte der Oberbürgermeister des Harz-Städtchens mitgeteilt, dass die "DSDS"-Crew Ende nächster Woche dort eintreffen werde.

Der Marktplatz von Wernigerode Bildrechte: MDR/Leonard Schubert