Licht aus für den Klimaschutz - das ist das Konzept der sogenannten "Earth Hour". Die Aktion findet dieses Jahr am 24. März statt und steht unter dem Motto "Für einen lebendigen Planeten". Um Strom zu sparen und ein Zeichen für Umwelt- und Klimaschutz zu setzen, wird während der "Stunde der Erde" am 24. März in Städten weltweit unter anderem die Beleuchtung berühmter Sehenswürdigkeiten wie dem Empire State Building in New York oder der Christus-Statue in Rio de Janeiro ausgeschaltet. Auch Privathaushalte sind aufgerufen, sich an der Aktion zu beteiligen.