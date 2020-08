Emma Hinze - die neue deutsche Radsprintkönigin

Emma Hinze bei der Bahnrad-WM 2020 in Berlin Bildrechte: dpa

Emma Hinze hat trotz der Coronakrise gute Trainingsbedingungen und kann in Cottbus ihre Runden drehen. Sie ist jetzt in der Form ihres Lebens, sagen Experten. Doch diese Form ohne Wettkämpfe zu bewahren, wird eine Herausforderung - physisch und mental. Als dann noch die Olympia-Absage dazukommt, bricht für Hinze eine Welt zusammen. "Am ersten Tag habe ich mich im Training leer gefühlt. Man plant vier Jahre auf diesen Moment hin", erzählt sie im Interview. Doch Emma Hinze ist auch Optimistin und schaut nach vorn. Dann eben Olympia 2021! Und vorher noch eine "Goldene Henne" gewinnen. In der Kategorie "Aufsteiger" ist die junge Frau nominiert. So ganz ohne Trophäen wird das Jahr der Emma Hinze vielleicht doch nicht enden.