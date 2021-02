Viele verzichten in dieser Zeit auf Zucker, Alkohol und/oder Kaffee. Auch weniger Fleisch zu essen und mehr Sport zu treiben, kann auf dem Fastenplan stehen. Intervallfasten ist ebenso ein beliebter Trend. So soll der Körper entlastet werden und womöglich etwas Winterspeck verschwinden. In Zeiten von Homeoffice, Kontaktverbot und Isolation nicht zuzunehmen, ist schließlich eine echte Herausforderung.