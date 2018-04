Unsere köstliche Heimat: Der Filsen

Traditionelle anhaltische Küche mit Zutaten aus der Region – dafür setzt sich Hannelore Scheibner ein. Die Köthenerin kennt sich bestens aus mit alten Rezepten, auch mit jenen, die man in den Restaurants der Umgebung nicht mehr findet. Besonders typisch für das Anhalter Land ist eine Reihe von Gerichten, die eng mit bestimmten Festen verbunden sind. Denn zu besonderen Anlässen gab es stets besonders gehaltvolle Speisen. Der "Filsen" ist ein solches Gericht. Er wird traditionell zu Ostern zubereitet. Und passenderweise spielen Eier bei der Zubereitung eine wesentliche Rolle. Die Zutaten für den Filsen besorgt sich Hannelore Scheibner allesamt aus der Region. Ob Eier aus Quellendorf, Brötchen aus einer alteingesessenen Bäckerei in Köthen, Kasseler vom Bauernhof oder Milch von der Frischmilchtheke - Qualität und kurze Wege liegen der Hobbyköchin am Herzen. Daraus zaubert Hannelore Scheibner mit Geduld und Erfahrung einen köstlichen Auflauf, der heiß serviert werden muss, damit er nicht zusammenfällt.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Auf eine Tradition in Köthen blickt auch Antje Streiber-Schon zurück. In diesem Frühjahr feiert die Tanzpädagogin mit ihrem Tanzstudio "Step by Step" 15-jähriges Jubiläum. Mehr als 200 Tänzer – vom Kleinkind bis zur Seniorin – frönen hier ihrer Leidenschaft, dem Tanz. Der Lohn für hartes Training ist der Applaus des Publikums. Und was könnte nach der großen Jubiläumsaufführung im Veranstaltungszentrum Schloss Köthen kulinarisch besser passen als ein Köthener Festessen? Einer Verkostung des Filsens von Hannelore Scheibner steht nichts mehr im Wege.



Dass Essen etwas mit Leben, mit Lebensart, mit Kultur zu tun hat, ist längst bekannt. Die Küche einer Region, eines Ortes oder einer Familie ist also weit mehr als eine bloße Rezeptsammlung. In den typischen, speziellen und einzigartigen Gerichten spiegeln sich Tradition, Vorlieben und Charakter der Menschen, zu deren Alltag sie gehören. Und die sind es, die im Mittelpunkt der Sendereihe stehen: Unsere Menschen.