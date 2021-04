"Fußball-Flüchtling" & Dynamo-Legende Frank Lippmann wird 60

Frank Lippmann bei einem Benefizspiel 2003 Bildrechte: dpa

Erst 1989 konnte sich die kleine Familie wieder in die Arme schließen. Über Ungarn gelangten Freundin und Tochter nach Österreich, wo der Fußball-Profi inzwischen unter Vertrag stand. Sportlich konnte der Außenstürmer nicht mehr an seine erfolgreiche Zeit bei Dynamo anknüpfen. Nur 22 Spiele absolvierte Lippmann für den 1. FC Nürnberg und Waldhof Mannheim in der Bundesliga. Schuld war vor allem eine schier nicht enden wollende Verletzungsmisere. Zurück in Sachsen, beim Dresdner SC in der Landesliga, zog er sich 1993 zu allem Übel einen Knöchel-, Schien- und Wadenbeinbruch zu. "Das ist höhere Gewalt. Oft ist es in Zweikämpfen im Training passiert. So ist Fußball", sagt Lippmann. Mit dem Schicksal hadert er nicht.