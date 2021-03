Ein Song wird 50: "Wie ein Stern" von Frank Schöbel

"Wie ein Stern" war nicht nur in der DDR ein Hit. Auch in Polen, der Sowjetunion, der Tschechoslowakei, der Schweiz, in Ungarn, Österreich und der Bundesrepublik konnte sich das Lied gut behaupten. Für Schöbel war es eine Art Neuanfang, nachdem seine junge Karriere mit kleineren Hits und Filmrollen nach fast zehn Jahren zu enden drohte. "In "Schlager der Woche" beim RIAS war "Wie ein Stern" fünfmal auf Platz eins", erzählt Schöbel. Die Single verkaufte sich laut Schöbel in der DDR über 400.000 Mal und in der Bundesrepublik Deutschland über 150.000 Mal.