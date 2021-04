Freibäder in Sachsen bereiten Saison vor

Das Schreberbad in Leipzig (Bild von 2020) Bildrechte: MDR JUMP

"Abhängig von öffentlichen Maßnahmen und der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie wollen wir unsere Freibäder auch in diesem Jahr öffnen", sagte die Leipziger Sportbäder-Sprecherin Katja Gläß. In diesen Tagen sollen die Vorbereitungen beginnen, um reagieren zu können, wenn sich ein konkreter Termin abzeichne. Die Leipziger Freibäder hätten schon im vergangenen Jahr bewiesen, dass mit Hygienekonzepten, ausreichend Abstand und dem Tragen von Masken in bestimmten Bereichen ein sicheres Baden möglich sei, sagte Gläß. Die Resonanz der Besucher im Vorjahr zeigte, dass Freibäder auch oder gerade in dieser Zeit in der Freizeit gefragt seien. Etwa 140.000 Badelustige waren 2020 in die 5 Freibäder der Stadt und das Kinderfreibecken Robbe an der Schwimmhalle Nord gekommen.