Am 19. Februar 2020 wird Hartmut Schulze-Gerlach 71. Sein Spitzname "Muck" stammt noch aus Kindertagen - und ist bis heute sein Markenzeichen. Denn fast genauso schnell wie der kleine Muck im Märchen mit den Pantoffeln läuft, nimmt Anfang der 70er-Jahre die Karriere des gebürtigen Dresdners Fahrt auf: Er spielt in einer Rockband, singt im berühmten Gerd Michaelis-Chor und landet mit "Isabell" und "He, kleine Linda" seine ersten Hits.