Gemeinsam mit der „Aktion Deutschland hilft–Bündnis deutscher Hilfsorganisationen“ will die ARD helfen, motivieren und Spenden sammeln. Am Freitag Abend um 20.15 Uhr wird eine große Live-Sendung aus Köln und Leipzig Betroffene, Helfer:innen und Fachleute zu Wort kommen lassen. Die Gala findet unter dem Titel "Wir halten zusammen! Der ARD-Benefiz-Tag zur Hochwasser-Katastrophe - Mitteldeutschland hilft" statt. Ausgestrahlt wird sie in Das Erste und auch im MDR FERNSEHEN; die für diesen Sendeplatz vorgesehene Show "Musik für Sie" wird verschoben.