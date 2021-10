Gera: Höhlerfest startet am Wochenende

Bild vom Geraer Höhlerfest 2019 Bildrechte: dpa

Die Stadt Gera erwartet zur Jubiläumsausgabe des Höhlerfestes an diesem Wochenende rund 40.000 Besucher. Nach einer wegen Corona im vergangenen Jahr nur abgespeckten Festvariante verwandelt sich die Innenstadt in diesem Jahr zum Jubiläum ( 30 Jahre ) wieder in eine große Festmeile, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Das Fest könne trotz der für Gera geltenden Corona-Warnstufe eins wie geplant stattfinden.