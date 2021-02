Ein Ehrenkommissar wird 75: Jaecki Schwarz feiert Geburtstag

Wie genau es eigentlich zu seinem Durchbruch kam, wisse er "bis heute nicht", sagt Schwarz in einem Defa-Filmgespräch im Januar 2019. Am 26. Februar 1946 in Berlin geboren, entdeckt er bereits als Schüler seine Liebe zur Schauspielerei. Nach seinem Schulabschluss wird er an zwei Schauspielschulen abgelehnt. Er sei ein "arroganter Oberschüler", lautet die Begründung damals. Schließlich schafft er dann aber doch den Sprung an die Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam-Babelsberg. Seine jugendlichen Rollen sind stets sorglos und sensibel, später spielt Schwarz Figuren mit Tiefe, Ironie und einer gewissen Gerissenheit.

Die Kommissare Schmücke (Jaecki Schwarz) und Schneider (Wolfgang Winkler) Bildrechte: MDR

In der DDR ist Schwarz zudem ein beliebter Fernsehschauspieler. Er spielt 1969 in dem Fünfteiler "Krupp und Krause" und jagt 1978 als Kriminalinspektor Toni Pleisner in "Gefährliche Fahndung" von Nazis geraubte Kunstschätze. Kultstatus erreicht Schwarz dann auch in Westdeutschland ab 1996 mit seiner Rolle in "Polizeiruf 110". 17 Jahre lang ermittelt er in Halle an der Saale als Hauptkommissar Herbert Schmücke zusammen mit seinem 2019 gestorbenen Schauspielkollegen Wolfgang Winkler alias Herbert Schneider als Duo "Herbert und Herbert" gegen Ganoven und Bösewichte.