MDR überträgt wieder José Carreras Gala aus Leipzig

Es ist Deutschlands emotionalstes Benefiz-Ereignis: Am 10. Dezember 2020 findet die 26. José Carreras Gala in Leipzig statt und wird ab 20.15 Uhr live im MDR übertragen. An der Seite von Weltstar und Stifter José Carreras werden wieder zahlreiche Künstler für den guten Zweck auftreten. Zugesagt haben unter anderem Chris de Burgh, David Garrett, LEA, Kerstin Ott, Santiano und Sasha. Die José Carreras Gala findet in diesem Jahr coronabedingt ohne Zuschauer vor Ort statt.