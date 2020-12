Katrin Weber Late night - Ein letztes Wiedersehen mit Karl Dall

Es geht wieder los: Katrin Weber hat sich spannende Gäste in den Leipziger Academixer-Keller eingeladen - zum Quatschen, zum Singen, zum Lachen. Und es wird emotional, denn unter den Gästen ist auch Karl Dall. Als die Sendung Mitte Oktober aufgezeichnet wurde ahnte, noch niemand, dass Karl Dall hier einen seiner letzten TV-Auftritte haben wird. Der Komiker und Entertainer starb am 23. November völlig überrraschend an den Folgen eines Schlaganfalls. Für die Fans des Norddeutschen wird diese Staffel von "Katrin Weber Late night" also etwas ganz Besonderes.