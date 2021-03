DDR-Nachrichtensprecher Klaus Feldmann wird 85

Mit unbewegtem Gesicht las er in der "Aktuellen Kamera" die Nachrichten vom Blatt. Heute findet der einstige Sprecher in der Haupt-Nachrichtensendung des DDR-Fernsehens Klaus Feldmann bei der Corona-Berichterstattung zu viel Deprimierendes. Seine Generation sei noch durch den Krieg geprägt, habe vieles durchgemacht und sei dadurch "ein bisschen härter", sagt der Ex-Sprecher im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur.

Pünktlich um 19:30 Uhr startete die "Aktuelle Kamera". Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der gelernte Buchdrucker, der in Berlin lebt, war von 1961 bis 1989 eines der Gesichter in der "Aktuellen Kamera". Nachrichten verfolgen und sich informieren - das sei nach wie vor wichtig für ihn, betont Feldmann. Er wolle keine Noten verteilen, aber von heutigen Sprechern gefalle ihm ARD-Nachrichtenmann Thorsten Schröder am besten. Der wirke sachlich, neutral und zeige kein Mienenspiel. Der Zuschauer könne sich so eher eine eigene Meinung bilden.