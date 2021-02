Kristina Vogel schüttet ihr Herz aus

Bahnrad-Legende Kristina Vogel, 30, denkt an Nachwuchs. "Ich bin aktuell nicht schwanger, wünsche mir aber Kinder", sagt sie im Interview mit GALA (Heft 9/2021). "Da tauchen sofort viele Fragen auf: Klappt das überhaupt? Und wie kann ich die Zeit mit Bauch im Rollstuhl meistern? Ich habe großen Respekt vor einer Schwangerschaft." Die Doppel-Olympiasiegerin und elffache Weltmeisterin stürzte 2018 bei einem unverschuldeten Trainingsunfall so schwer, dass sie eine Querschnittlähmung erlitt. Heute arbeitet sie als Expertin fürs ZDF, sie ist in den Polizeidienst zurückgekehrt und sitzt im Erfurter Stadtrat.

Kristina Vogel mit ihrem Partner Michael Seidenbecher Bildrechte: imago/Sportfoto Rudel