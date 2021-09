Wer hat den größten Kürbis Sachsen-Anhalts?

Zur 1. Kürbiswiegen-Landesmeisterschaft in Sachsen-Anhalt werden am 2. Oktober Hobbyzüchter mit rund 40 Riesenkürbissen in Möckern (Jerichower Land) erwartet. "Die Meisterschaften werden nach den internationalen Regeln der Organisation Great Pumpkin Commonwealth (GPC) durchgeführt", sagte Organisator Ralf Mewes. In zwei Kategorien werden jeweils drei Meisterkürbisse gekürt. In Möckern gibt es seit vier Jahren eine Stadtmeisterschaft im Kürbiswiegen, die ebenfalls von der Gartensparte "Beete"organisiert wird.