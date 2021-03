Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt wollen wieder öffnen

Die Museen der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt wollen von 1. April an unter Auflagen wieder öffnen. Gäste müssten sich telefonisch im jeweiligen Museum anmelden und ein Zeitfenster reservieren, sagte eine Stiftungssprecherin in Wittenberg. Vor Ort könne dann an der Kasse das Ticket bezahlt werden. Auch würden Besucherdaten für den Fall einer nötigen Kontaktnachverfolgung erhoben. Interessenten fänden ein entsprechendes Formular auf der Website der Stiftung, erläuterte die Sprecherin. In den Museen würden Hygiene- und Abstandsregelungen gelten, es müsse ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Führungen und Veranstaltungen seien nicht erlaubt.

Das Geburtshaus des deutschen Reformators Martin Luther in der Lutherstraße 16 in Eisleben Bildrechte: dpa